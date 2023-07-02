سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام بنحو 40 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1507 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 1937 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2260 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2583 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 18080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1919 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات يوم الجمعة (آخر تعاملات الأسبوع)، بارتفاع 11.15 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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