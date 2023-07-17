هبوط جديد لسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1953 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع 1.2 دولار، وبنسبة 0.06% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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