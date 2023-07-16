البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 17392 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.3%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.16% إلى مستوى 17342 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.