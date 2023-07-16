البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 17392 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.3%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.16% إلى مستوى 17342 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي.
سوق مصراوى
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
-
6 نصائح عليك اتباعها قبل شراء سماعة أذن جديدةتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أفضل 10 اكسسوارات لا تبخل على سيارتك بها بخصم حتى 47%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: