انخفاض الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والفلفل الحامي، في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 6.5 و9.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الجزر بين 6 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 7 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 16 و24 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 10 جنيهات و24 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 10 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

المانجو العويس بين 20 و40 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و30 جنيها.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو السكري بين 15 و25 جنيها

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 16 و24 جنيها.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيها.

المشمش الصحراوي بين 20 و40 جنيها.