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BBC

تراجع أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:58 ص الثلاثاء 11 يوليه 2023

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37923 جنيها، بتراجع 38 جنيها.

سعر طن حديد عز: 38831 جنيها، بتراجع 283 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1982 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت مواد البناء

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