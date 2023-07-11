البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 17015 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.93%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.46% إلى مستوى 16963 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.
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