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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:25 ص الثلاثاء 11 يوليه 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 17015 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.93%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.46% إلى مستوى 16963 نقطة، مع نهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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