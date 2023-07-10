معدل التضخم السنوي في مصر يقفز إلى مستويات تاريخية خلال يونيو
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.
ووفقا لبيانات الجهاز، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%.
وجاء معدل التضخم السنوي بالمدن خلال يونيو الماضي أعلى من تقديرات محللين، تحدثوا لمصراوي في تقرير أمس، والتي كانت تتراوح بين 35 و35.4%، وسجلت معدلات التضخم السنوية الشهر الماضي بذلك مستويات تاريخية، وفق محللين.
وأرجع الجهاز ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال يونيو الماضي إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 64.9% في يونيو على أساس سنوي، وزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 58.9%، وصعود أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 92.1%.
كما ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية على أساس سنوي بنسبة 83.6%، وزادت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 67%، وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 31.1%، على أساس سنوي، بحسب بيان الجهاز.
وصعدت أسعار الفاكهة خلال يونيو الماضي على أساس سنوي بنسبة 36.5%، وزادت أسعار الخضروات بنسبة 53.6%، وارتفعت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 35.5%، وارتفعت أسعار الدخان بنسبة 45.4%، وفقا للبيان.
كان البنك المركزي حدد مستهدفات جديدة لمعدل التضخم بعد تجاوز المستهدفات المعلنة في نهاية العام الماضي والتي كانت محددة عند 7% (±2%) خلال الربع الأخير من 2022.
وأعلن البنك المركزي في نهاية العام الماضي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم السنوي عند 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
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