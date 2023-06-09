زيادة جديدة بمتوسط أسعار الدواجن اليوم في الأسواق (موقع رسمي)
القاهرة - مصراوي:
ارتفع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي، ليسجل نحو 92.04 جنيه، بزيادة 5.07 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.
وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الشهور الماضية، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.
سوق مصراوى
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