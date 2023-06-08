بعدما عاد للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات مساء اليوم، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 13 جنيها في بداية تعاملات اليوم الخميس، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات بقيمة 7 جنيهات، واستقر بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1560 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقو سعر الجنيه الذهب عند 18720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1958 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بارتفاع 18.5 دولار، وبنسبة 0.96%، مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب.