البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 17541 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.12%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.84% إلى مستوى 17491 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.