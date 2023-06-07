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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:27 ص الأربعاء 07 يونيو 2023
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 17541 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.12%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.84% إلى مستوى 17491 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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