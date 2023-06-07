البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.29% إلى مستوى 17541 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.12%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.84% إلى مستوى 17491 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.
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