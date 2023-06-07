هبوط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1563 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2345 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2680 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 18670 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1957 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 5.5 دولار، وبنسبة 0.28% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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