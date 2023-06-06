شعبة القصابين: الركود يسيطر على سوق الأضاحي ويدفع الأسعار للانخفاض

كتبت- دينا خالد:

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المواشي من العجول تراجعت خلال الأسبوع الجاري، حيث انخفض سعر الكيلو القائم منها بنحو 15 جنيها لتصل إلى 150 جنيها مقابل 165 جنيها الأسبوع الماضي.

واتفق معه، محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، والذي قال لمصراوي إن أسعار المواشي القائم تراجعت في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية لتسجل بين 140 و150 جنيها للكيلو مقابل 150 و165 جنيها الأسبوع الماضي بعدما شهدت زيادات متتالية.

وأرجع شرف تراجع الأسعار إلى ضعف الإقبال على الشراء خلال موسم عيد الأضحى، حيث يعاني سوق المواشي من حالة ركود شديدة.

وأوضح عبد الباسط أن أكثر الإقبال هذا العام على شراء الضأن، بسبب قلة وزنه وبالتالي أسعار أقل مقارنة بالعجول.

وأضاف أن حالة الركود الشديدة المسيطرة على موسم عيد الأضحى هذا العام، دفعت أصحاب المزارع لخفض الأسعار أملا في تحريك الطلب.

وتوقع عبد الباسط مزيدا من الانخفاض في أسعار المواشي خلال الأيام الماضية، إذا استمر الهدوء في الطلب.

وقفزت أسعار المواشي البلدية هذا العام بأكثر من 100% في الكيلو القائم، نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بشعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.