أكثر من 60 عاماً على تواجد شركة سانوفي في مصر لخدمة المرضى

إعلان تحريري

أعلنت شركة سانوفي مصر عن مرور أكثر من 60 عاماً على تواجدها في مصر للوفاء بالتزاماتها المستدامة التي تتمحور حول استخدام العلِم بأحدث الطرق لدعم المرضى وخدمتهم والمساهمة في تحسين جودة حياتهم.

و تأسست شركة سانوفي في مصر عام 1961 ويعمل بها اليوم أكثر من 1100 موظف وعامل. وتواصل سانوفي استثماراتها المستدامة في مجال الرعاية الصحية. وتأكيدا على أهمية السوق المصري، رفعت سانوفي استثماراتها في مصر عام 2022 بزيادة رأس مال بمقدار 25 مليون يورو – ليصل إجمالي رأس المال إلى 1.5 مليار جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان أن أحد الأهداف الرئيسية لسانوفي في مصر هو مواصلة تحديث وتطوير مصنعها ليتلاءم مع أحدث لوائح GMP و متطلبات واشتراطات الصحة والسلامة البيئية.

وأضافت: لقد كان العام الماضي علامة فارقة في انتاج مصنع شركة سانوفي في مصر، حيث قام بتوريد أكثر من 120 مليون عبوة.

وفي كلمته خلال الفعالية، رحب دكتور أحمد رؤوف بالحضور، وأضاف قائلاً إنه لمن دواعي سرورنا تشريفكم وحضوركم الكريم اليوم لمشاركتنا هذه الفعالية المقامة بمناسبة مرور أكثر من 60 عاماً على تواجد شركة سانوفي في مصر لخدمة المريض المصري.

وأشار إلى أنه منذ أن بدأت سانوفي في إنتاج الدواء في مصر والعمل على توافره للمريض المصري بالمضي قُدماً مع توجهات الدولة لدعم الصناعة المحلية، فلقد استطاعت الشركة النجاح في الوصول الى أن أكثر من 77% من إجمالي منتجاتها المتوفرة في مصر يتم إنتاجها محليا سواء في مصانعنا أو بالتعاون المثمر مع شركائنا المتميزين في مجال صناعة الدواء.

ونوه أن الأمر لا يقتصر فقط على توفير حلول مبتكرة وأدوية مهمة لعلاج الأمراض، بالإضافة إلى اللقاحات الحديثة للوقاية من الأمراض، بل يتجاوز ذلك إلى دعم إدخال التكنولوجيا وحلول التحول الرقمي في تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع وقطاع الخدمة الصحية.

وأعلن أننا بصدد توطين صناعة بعض أهم المنتجات الاستراتيجية والبيولوجية الرئيسية واللقاحات عن طريق نقل تكنولوجيا التصنيع الفنية ليتم إنتاجها محلياً للاستمرار في تلبية الاحتياجات الماسة للمرضى في مصر تماشياً مع أهداف ورؤية مصر 2030.

واختتم دكتور أحمد رؤوف كلمته بتوجيه الشكر لكل من ساهم في تهيئة المناخ المناسب للارتقاء بالمنظومة الصحية وعلى رأسهم وزارة الصحة المصرية - والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية - وهيئة الدواء المصرية- والهيئة العامة للرعاية الصحية - والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

شارك في الفعالية معالي السفير / مارك باريتي - سفير فرنسا بمصر والذي زار مصنع سانوفى اليوم، وقال: لقد أسعدني أن أرى التطور الكبير الحاصل في عملية انتاج الدواء في مصر. وأضاف أن لشركة سانوفي الفرنسية في مصر تاريخ حافل بالإنجازات والبصمات الهامة التي كان لها أثر فعال في مساعدة المرضى والمساهمة في تطوير المنظومة الطبية.

ونوه سعادته إلى أن ذلك يعكس التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا القائم والمستمر في عدة مجالات أهمها التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية، فهي واحدة من الأولويات المشتركة والرئيسية بين مصر وفرنسا، لما يمثله ذلك من نموذج ناجح للشراكة والاستثمار بين البلدين.

كما تضمنت الفعالية مشاركة كل من معالي اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومعالي الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومعالي الأستاذ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومعالي الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وعدد من ضيوف الشرف رفيعي المستوى، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات العاملة في قطاع الرعاية الصحية ورؤساء الجهات الطبية المتخصصة والذين شاركوا الحضور توجهات الدولة للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر عن طريق التوسع في توطين الصناعات الدوائية ذات التقنيات الجديدة والحديثة في التصنيع وفتح فرص التصدير والعمل على توفير كافة أصناف العلاجات وإتاحتها للمريض المصري.

وأشاروا أيضاً الى منظومة عمل التأمين الصحي الشامل وآليات التكامل بينها وبين وزارة الصحة للمساعدة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

وفي ختام الفعالية، تحدثت الدكتورة كريستيل صغبيني/ رئيسة الأسواق المبتكِرة بشركة سانوفي العالمية، وأكدت أن مصر ستظل دائما دولة استراتيجية وهامة لمجموعة سانوفي، وأفادت بأننا نقوم بتسخير امكانياتنا التصنيعية وابتكاراتنا المتفردة لتوفير منتجات جديدة، فنحن خلال الأعوام القادمة بصدد اطلاق علاجات جديدة لخدمة المزيد من المرضى في مجالات عدة مثل : اللقاحات والأمراض النادرة وأمراض الدم والأورام والأعصاب والمناعة وزرع النخاع بالإضافة إلى أمراض القلب والسكري والأوعية الدموية - ستستمر رحلتنا في تطويع العلم لمنح المزيد من المرضى أمل في حياة أفضل .

بينما تحدث د جيريمي جولدنال – رئيس قطاع التصنيع التوريد بالمنطقة، وأوضح خلال كلمته أن مصنع سانوفي في مصر شهد تطويرا وتحديثا مستمرا لكل قطاع الانتاج خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة ضخ استثمارات كبيره في تحديث معدات التصنيع وادخال معدات جديدة بهدف زيادة الكفاءة والطاقة الانتاجية لمصنعنا في مصر، وأيضاً لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتمثل ذلك في تقليل استخدام الكهرباء بنسبة تزيد عن 35% في عمليات انتاج الدواء.