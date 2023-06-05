خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والبيض وتراجع العدس والحديد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم بينما تراجعت أسعار الدواجن والعدس والحديد بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، بينما استقر سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات بعد تراجعه في بدايتها، كما ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر في المزرعة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

انخفاض أسعار العدس والجبن الأبيض وارتفاع اللحوم بالأسواق اليوم الاثنين

هبوط كبير لأسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

زيادة البصل وانخفاض البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي والبوري.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الاثنين في المزرعة