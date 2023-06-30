خريطة الأسعار اليوم: كيف تغيرت السلع والذهب في ثالث أيام عيد الأضحى؟

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوياتها أمس، كما استقرت أسعار اللحوم والذهب بحلول منتصف تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول منتصف التعاملات

زيادة طفيفة في سعر الدواجن بالأسواق خلال ثالث أيام عيد الأضحى (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء في الأسواق بتعاملات اليوم الجمعة

أسعار البيض في ثالث أيام عيد الأضحى بالمزرعة

بعد عيد الأضحى.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ثالث أيام عيد الأضحى.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور