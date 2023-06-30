بعد انخفاض كبير.. سعر الذهب اليوم في مصر بحلول منتصف التعاملات
القاهرة - مصراوي:
استقر سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر، خلال منتصف التعاملات مقارنة بمستوى أسعار الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1513 جنيها للجرام.
وسجل الذهب عيار 18 نحو 1946 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2270 جنيها للجرام.
واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2594 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1895 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) خلال تعاملات أمس الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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