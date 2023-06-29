خريطة الأسعار: استقرار الحديد والأسمنت واللحوم.. والذهب يعاود الارتفاع

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس عند مستوياتها أمس، كما استقرت أسعار اللحوم والدواجن والبيض والزيت، ثاني أيام عيد الأضحى، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، استقر سعر الذهب بمنتصف التعاملات وذلك بعد ارتفاعه في الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر طن الأسمنت يتخطى ألفي جنيه اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الخضروات والفاكهة في ثاني يوم العيد بسوق العبور

70 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الدواجن ثاني أيام عيد الأضحى في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض بالمزرعة في ثاني أيام العيد

أسعار اللحوم والأرز والزيت بالأسواق في ثاني أيام عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات ثاني أيام عيد الأضحى