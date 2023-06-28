وزير المالية: تحويل 701 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال آخر 4 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة انتهت من تحويل 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 48 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع هيئة التأمينات.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن ذلك يأتي على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

وأكد معيط استمرار الخزانة العامة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، موضحا أنه تم تخصيص 202 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024 بمعدل نمو سنوي 6%، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ 190.5 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2022-2023.

وذكر أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 1.6 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح معيط أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من عام 2019.

وأشار إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص 55 مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، على نحو يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب في أوروبا.