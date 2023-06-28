بوابتان للمستثمرين.. البترول تستعرض جهود تنفيذ التحول الرقمي بالقطاع



كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامجا متكاملا للتحول الرقمي في كافة أوجه الصناعة البترولية ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه في عام 2016 تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف الوزارة أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين الأداء ودورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط كافة أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.

وذكرت أنه في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من المستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار في مجال البترول والغاز فى مصر، تم إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream gateway EUG) الرقمية لتسويق المناطق البترولية عالمياً.

وتستهدف البوابة توفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر، بحسب الوزارة.

وأوضحت أنه في ذات الإطار يتم العمل حالياً على تشجيع الاستثمارات في مجال التعدين من خلال العمل الجاري لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية في مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن بوابة التعدين ستحتوي على كافة البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات.

كما يعمل قطاع البترول على تطبيق نظم الحوكمة من خلال الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لربط كافة شركات ومنشآت القطاع من خلال إنشاء نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP، والذي يعمل على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات في شركات القطاع المختلفة، ويراعي التكامل مع أنظمة التحكم الصناعية القائمة بالأنشطة المختلفة لصناعة البترول والغاز، وفقا للبيان.

وقالت الوزارة إن ذلك يساعد في تطوير وتحسين الإجراءات وتداول البيانات والمعلومات إلكترونياً لتحسين كفاءة أداء العمليات ودعم اتخاذ القرار، وتم بالفعل تطبيق نظام ERP في هيئة البترول وجميع الشركات القابضة، ويجري ربط كافة الشركات التابعة لهم.

وأضافت أنه تم الانتهاء أيضا من تنفيذ مشروع نظام تخطيط وتطوير مصافي التكرير وشركات التسويق التابعة للهيئة وبدء التنفيذ في شركات التوزيع التابعة للهيئة، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع التحكم والرقابة على الزيت الخام والمنتجات البترولية عن طريق إنشاء مركز تحكم رئيسي (SCADA) لخطوط الأنابيب، والذي يهدف إلى التحكم ومراقبة حركة تداول ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية، فضلاً عن الانتهاء من مشروع المنصة الموحدة لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS.

وفيما يخص جهود المراقبة والتحكم في تداول وتوزيع المنتجات البترولية وعمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية ومتابعة أنماط الاستهلاك من أنواع المنتجات البترولية المختلفة للوقوف على أي اختناقات يمكن أن تحدث في عمليات التوزيع، ذكرت الوزارة أنه تم تنفيذ منظومة متابعة كميات الوقود من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة إلكترونية لمتابعة كميات الوقود المنصرف من المستودعات لمحطات الوقود للعملاء بكافة المحافظات.

كما تم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً في كافة مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة، وذلك بالإضافة إلى تدشين غرفة التحكم والمتابعة الآلية لعمليات مصافي التكرير والتي تشتمل على عدة نظم رقمية متطورة مثل نظم البرمجة الخطية التي تساعد في الوصول إلى أعلى عائد من التشغيل والنظم المختصة بمتابعة دقيقة لعمليات التشغيل ومتابعة المستودعات والمعامل الخاصة بالمصافي، وفقا للوزارة.

وتم كذلك تفعيل نظام التتبع الآلي للسيارات الصهريجية GPS من خلال تركيب المنظومة بأسطول النقل التابع للشركات والقطاع الخاص لمتابعة حركة جميع السيارات الصهريجية مباشرة أثناء عملية النقل، بحسب البيان.

كما تم تطبيق نظام القياس الأوتوماتيكي لمستوى الوقود ATG عن طريق تركيب جهاز بالخزانات الأرضية بالمحطات لقياس كميات الوقود وإرسالها إلى غرفة تحكم بالمحطة وقياس نسبة المياه في الخزانات وتم ربط البيانات بغرف التحكم المركزية بهيئة البترول، واستخدام أنظمة متقدمة للتشغيل والتحكم في شبكات خطوط الأنابيب باستخدام Scada System، وفقا للوزارة.