سعر الذهب في مصر يرتفع 20 جنيها للجرام مع بداية تعاملات أول أيام العيد

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1533 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1971 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2300 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2629 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 18400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1911 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بانخفاض 2.5 دولار بنسبة 0.13%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



