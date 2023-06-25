"VMS" السعودية تستحوذ على حصة في "Cash Cows" المصرية لتطوير الأعمال

كتب - علاء حجاج:

استحوذت مسرعة الأعمال السعودية "VMS" على حصة أقلية في شركة "Cash Cows" المصرية لتطوير الأعمال وفقا لاتفاقية شراكة استراتيجية تستهدف سد الفجوة بين السوقين السعودي والمصري في قطاع الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال.

وبحسب بيان صحفي صادر عن شركة Cash Cows، تتضمن الشراكة بين إطلاق منصة مشتركة لتبادل الأفكار والتعاون والتعلم المتبادل بينهما، لتوفر سبل الوصول للشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال للقرارات الحاسمة بما يضمن نجاحهم.

وقال معتز صالح أبو عنق، رئيس مجلس إدارة شركة VMS، إن شركة Cash Cows تمتلك خبرات في قطاع ريادة الأعمال لا سيما في السوق المصري الذي يضم شركات ناشئة مُبتكِرة وفرصا استثمارية هائلة، مدفوعة بالنمو السكاني الذي يمثل قاعدة متسعة من العملاء والمستهلكين، وقوة بشرية كبيرة من المبتكرين وأصحاب الأفكار ورواد الأعمال.

وأضاف أن توسع شركة VMS في السوق المصرية كان هدفا مهما واستراتيجيا نجحت الشركة في تحقيقه عبر شراكتها الاستراتيجية مع Cash Cows.

من جانبه، قال أحمد رضا الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Cash Cows، إن الشراكة مع VMS السعودية يدعم خطط الشركة للتوسع إلى السوق السعودية.

وأوضح محمد نجاتي، الشريك في Cash Cows، أن الشراكة مع VMS سوف تساهم في بناء جسر بين مصر والسعودية للشركات الناشئة وتوسيع نطاق عمليات الشركتين واكتشاف مزيد من الفرص، كما أنها سوف تدعم قدرات الشركات الناشئة على النمو اعتمادا على مزيج من الخبرات التي نتجت عن هذه الشراكة.

ويمثل التعاون بين Cash Cows وVMS فرصة استراتيجية لكلا الشركتين للاستفادة من الخبرات والفرص المتاحة في أسواقهما المتبادلة، وفتح سوق جديدة لهما، وتوسيع قائمة عملائهما خارج حدود بلدهما الأم، وفقا للبيان.