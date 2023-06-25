"حققنا المستهدف والإعلان بعد العيد".. السعيد تلمح لتطورات ببرنامج الطروحات

كتبت- دينا خالد:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك عمليات بيع تمت ضمن برنامج الطروحات الحكومية وسيتم الإعلان عنها بعد عيد الأضحى.

وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، أنه تم تحقيق المستهدف للعام المالي الجاري من برنامج الطروحات حتى الآن عبر هذه العمليات.

كانت الحكومة أعلنت الحصيلة المستهدفة من برنامج الطروحات نحو 2 مليار دولار قبل نهاية شهر يونيو الجاري، ضمن جهود تمكين القطاع الخاص وتوفير تدفقات دولارية من أجل العمل على مواجهة نقص العملات الأجنبية.

وخلال الشهر الماضي، باعت الحكومة حصة تصل إلى 10% من شركة المصرية للاتصالات الحكومية، فيما تتوسع الأخبار حول مزيد من صفقات مرتقبة في عدة قطاعات بينها البترول والنقل، كما تعمل الحكومة على طرح شركتي صافي ووطنية، وعين البنك المركزي مستشارا عالميا لعملية بيع المصرف المتحد المملوك له.

كما عاد الحديث مؤخرا على المفاوضات بشأن بيع جزء أو كل حصة الشركة المصرية للاتصالات في فودافون مصر إلى جهاز قطر للاستثمار، إلى جانب أنباء عن مفاوضات بشأن بيع إحدى محطات الكهرباء التي أنشأتها شركة سيمنس خلال السنوات الماضية.

وتكثف الحكومة جهودها لبيع أو إدراج حصص مملوكة لها في ما لا يقل عن 32 شركة وأصلا خلال عام بنهاية الربع الأول من 2024 لجلب عملة صعبة جديدة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

كانت مصر أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح على مدار عمر البرنامج، ووافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر الماضي.

إلا أن المراجعة الأولى من الصندوق للبرنامج والتي كانت من المفترض إجراؤها في مارس الماضي تأخرت حتى الآن، وسط إشارات إلى تباطؤ مصر في إجراء بعض الإصلاحات مثل التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام، وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي.