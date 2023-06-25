انخفاض البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي والسبيط والكاليماري والجمبري في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار البوري والمكرونة السويسي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 67 و71 جنيها، بانخفاض جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 150 و250 جنيها، بانخفاض 30 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و170 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 75 و95 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.