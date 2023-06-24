سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب اليوم السبت في مصر للارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد سعر الذهب بنحو 10 جنيهات مقارنة بمستواه في التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا.

كان سعر جرام الذهب انخفض بقيمة 10 جنيهات في تعاملات الصباح مقارنة بمستواه مساء أمس، وذلك قبل أن يرتفع من جديد معوضا خسارته بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2537 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1921 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 7.1 دولار بنسبة 0.38%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أول أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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