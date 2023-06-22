ماذا نعرف عن شركة القناة لرباط وأنوار السفن المقرر طرحها بالبورصة؟

كتبت- دينا خالد:

أعلن أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة قناة السويس، طرح 20% من أسهم شركة القناة لرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة في البورصة المصرية، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ويعرض مصراوي في هذا التقرير، أهم المعلومات عن شركة الرباط وفق ما جاء على موقعها الرسمي واتحاد الموانئ العربية:

شركة القناة لرباط وأنوار السفن هي إحدي شركات هيئة قناة السويس وتعتبر من الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال رباط وحل السفن العابرة لقناة السويس والوافدة على موانئ بورسعيد - السويس - شرم الشيخ - نويبع وتزويد تلك السفن بكشافات إضاءة أثناء عبورها القناة شمالاً وجنوباً.

تهدف الشركة إلى تحقيق عائد من العملات الأجنبية مما يساهم فى زيادة الدخل القومى للدولة وذلك بتحقيق أعلى الإيرادات للقناة.

تم تأسيس الشركة في يناير 1962 برأس مال مليون جنيه مصرى .

يبلغ رأس مال الشركة الحالي نحو 250 مليون جنيه.

تمتلك الشركة أصول بقيمة 73.242.080 جنية.

عدد العمالة في الشركة نحو 1348 عامل.

تمتلك الشركة أسطول من اللنشات الفايبرجلاس أطوال مختلقة وتقدر بنحو 150 لنش.