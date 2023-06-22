مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 17712 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس.
وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.8%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 36.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 30.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 5.9 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 1.2%إلى مستوى 17706 نقاط، مع نهاية تعاملات أمس.
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