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ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الأسواق

12:43 م الخميس 22 يونيو 2023
ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس الأسواق

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38789 جنيها، بزيادة 795 جنيها.

سعر طن حديد عز: 39541 جنيها، بزيادة 252 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2043 جنيها، بزيادة 71 جنيها.

سوق مصراوى

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