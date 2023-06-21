سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يهبط مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض سعر الجرام بنحو 20 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1426 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1834 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2140 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2446 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1934 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 2.2 دولار بنسبة 0.11%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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