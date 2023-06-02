زيادة 40 جنيهًا في سعر الذهب اليوم بمصر خلال التعاملات

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر بنحو 40 جنيهًا للجرام الواحد، ليسجل نحو 2370 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 1580 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2031 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2370 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 2709 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18960 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، اليوم الجمعة، بتراجع بنسبة 0.03%، عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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