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BBC

بعد ارتفاعها.. أسعار البيض في المزرعة اليوم الجمعة

11:46 ص الجمعة 02 يونيو 2023
بعد ارتفاعها.. أسعار البيض في المزرعة اليوم الجمعة

أسعار البيض اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقر سعر البيض في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس مستوى أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

ودفعت أزمة نقص الأعلاف خلال العام الماضي، بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 93.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 93.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 115.75 جنيه.

سوق مصراوى

أسعار البيض اليوم أسعار الأعلاف منتجي الدواجن البنوك أسعار البيض

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