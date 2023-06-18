سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع 20 جنيها للجرام مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر في بداية تعاملات اليوم، وانخفض الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1957.9 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) الجمعة الماضية، بتراجع 3 سنتات مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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