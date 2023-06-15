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قبل عيد الأضحى.. المالية تعلن موعد بدء صرف مرتبات يونيو

01:15 م الخميس 15 يونيو 2023
قبل عيد الأضحى.. المالية تعلن موعد بدء صرف مرتبات يونيو

المالية تعلن موعد بدء صرف مرتبات يونيو

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كتب - مصطفى عيد:
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدء صرف مرتبات شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، الأحد المقبل الموافق 18 يونيو، بمناسبة إغلاق السنة المالية، وحلول عيد الأضحى المبارك، حسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وطالبت الوزارة، العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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صرف مرتبات يونيو عيد الأضحى وزارة المالية محمد معيط

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قبل عيد الأضحى..المالية تعلن موعد بدء صرف مرتبات يونيو