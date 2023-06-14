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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:33 ص الأربعاء 14 يونيو 2023
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5% إلى مستوى 17955 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.06%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.92% إلى مستوى 17866 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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