البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.5% إلى مستوى 17955 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.06%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.88%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.92% إلى مستوى 17866 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.
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