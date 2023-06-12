سمير يبحث مع أفريكسيم بنك استعدادات تنظيم معرض التجارة البينية الأفريقي

كتبت- شيرين صلاح:

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء موسعا مع بندكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير"أفريكسيم بنك"، والوفد المرافق له، استضافة القاهرة فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقي لنسخته الثالثة خلال شهر نوفمبر المقبل.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، استعرض اللقاء أيضا مشروعات ومبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

وأوضح البيان أن الدورة الماضية من معرض التجارة البينية الأفريقي والتي عقدت في مدينة ديربان بدولة جنوب أفريقيا خلال عام 2021 شهدت إجراء تعاقدات بنحو 42 مليار دولار، كما حظيت بزيارة نحو 13 ألف زائر من رجال الأعمال.

ويعد المعرض مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض والذي نظمته وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع "أفريكسيم بنك" خلال شهر ديسمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي.

وحضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومي عسل رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وأيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار والشركات بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وقال الوزير إن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للخروج بالنسخة الثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقي المقبل بالشكل الذي يليق بمكانة وأهمية مصر في قلب القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن استضافة هذا المعرض يأتي في إطار التعاون الدائم بين الوزارة والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير لدعم الشركات المصرية في القارة الأفريقية في مختلف القطاعات.

وذكر الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية بالدولة و"أفريكسيم بنك" للانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة المعرض.

وأعرب عن تطلع الوزارة لإنجاح هذا الحدث الهام والذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز وتنمية معدلات التبادل التجاري بين كافة الدول الأفريقية.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل الصناعي القاري وبما يسهم في توفير احتياجات القارة الأفريقية بمنتجات مصنعة داخل القاهرة.

وقال رئيس مجلس إدارة "أفريكسيم بنك"، إن هناك تعاونا وثيقا بين البنك والحكومة المصرية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، حيث يبلغ حجم المحفظة الائتمانية للبنك في مصر 6.8 مليار دولار.

وأشار إلى أهمية استفادة شركات المقاولات المصرية من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها سنويا بدول القارة الأفريقية بتكلفة تصل إلى 60 مليار دولار، خاصة وأن البنك يسهم في تمويل هذه المشروعات.

وأشار إلى أن البنك أطلق مؤخرا منصة رسمية تتضمن كافة العطاءات والفرص المتعلقة بمشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها داخل القارة الأفريقية، هو ما يسهم في إتاحة المزيد من المعلومات للشركات المصرية للمشاركة فى هذه المشروعات.

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