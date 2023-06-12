أمين اتحاد الغرف التجارية يطالب بتعديل تشريعات الصناعات الغذائية

كتبت- شيرين صلاح:

طالب علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة بضرورة دراسة التشريعات الخاصة بالصناعات الغذائية من أجل تعديلها.

وأضاف عز، خلال جلسة "التشريعات.. قانون الغذاء الموحد وتشجيع الاستثمار" بالمؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية اليوم الاثنين، أن هناك العديد من القوانين الخاصة بالغذاء التي صدرت منذ سنوات كثيرة سابقة "والقوانين دي زي ما هي مبتتعدلش"، كما أنها تتضمن عقوبات تصل إلى العقوبات الجنائية تفرض على شركات الغذاء.

وطالب عز بعدم فرض عقوبات جنائية على شركات الغذاء وفرض غرامات مالية فقط، ودمج جميع قوانين الغذاء تحت هيئة سلامة الغذاء.

ووفقا لقول عز، فإن الحل للتشجيع على الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية هو "الحوكمة القانونية عن طريق الأجهزة الإلكترونية بدلا من التعامل مع الجهات والقوانين التي قد تستغرق وقتا أطول".