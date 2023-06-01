موجة الرياح تهدد محصول المانجو هذا العام وتوقعات بارتفاع الأسعار

كتبت- دينا خالد:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن التغيرات المناخية وعدم استقرار الطقس أدى لتضرر محصول المانجو هذا العام وهو ما سيؤدي لارتفاع الأسعار هذا الموسم.

وتستمر موجة رياح شديدة وأتربة، هذا الأسبوع، بعدما تسببت موجة رياح في الإسماعيلية في وقت سابق في سقوط محصول المانجو في وقت مبكر قبل النضج.

"نتيجة لقوة نشاط الرياح، أدت لسقوط كميات كبيرة من ثمار المانجو من على الشجر قبل أن تنضج وبالأخص في الإسماعلية" وفقا لما قاله أبو صدام.

وتنتج الإسماعيلية نحو ثلث إنتاج مصر من المانجو، ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة من المانجو في مصر نحو 310 ألف فدان من بينهم نحو 120 ألف فدان في الإسماعلية.

وأشار أبو صدام، إلى أن نحو 50% من محصول الإسماعلية من المانجو فقد بسبب التغيرات المناخية.

وتوقع أبو صدام، أن تشهد أسعار المانجو هذا العام ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة في الأصناف الإسماعيلي المعروفة والمحبوبة كالزبدية والعويسي حيث توقع أن يصل سعر كيلو المانجو الزبدية نحو 70 جنيه، ويتخطى سعر المانجو العويسي 100 جنيه.

وتابع أبو صدام أن موسم المانجو الاسماعيلي يبدأ من منتصف يوليو، أما موسم المانجو الصعيدي تبدأ من منتصف يونيو.