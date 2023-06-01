البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 17516 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.44%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.22% إلى مستوى 17496 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.