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البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

11:41 ص الخميس 01 يونيو 2023
البورصة ترتفع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 17516 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.44%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.47%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.22% إلى مستوى 17496 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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