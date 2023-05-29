"كرم للمياه" تفتتح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية بمرسى علم

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة الكرم للمياه "كرم ووتر"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات الكرم للطاقة الشمسية (كرم سولار)، افتتاح أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية لتحلية المياه في مرسى علم.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم الاثنين، تبلغ طاقة الإنتاج اليومية للمحطة 300 متر مكعب من المياه المعالجة بمعامل ملوحة أفضل بنسبة 42% مقارنة بمصادر المياه التقليدية الأخرى في المنطقة، وهي تمثل زيادة في الإنتاج بنسبة 50% عن السعة المستهدفة.

وذكرت الشركة أنه تم تشييد المحطة بموجب اتفاق WPA (اتفاقية شراء المياه) مع منتجع "البحر الأحمر للغوص والسفاري- مرسى شجرة"، والذي يُعد من أقدم المنتجعات في منطقة البحر الأحمر، حيث أنه بموجب هذا الاتفاق، ستعمل كرم ووتر على تلبية كامل احتياجات المنتجع المائية على مدار العام، من خلال توفير المياه بسعر تنافسي "يقل بنسبة 25% عن متوسط أسعار السوق".

وتشكل تكلفة الطاقة المطلوبة لتشغيل المحطة ما يقرب من 40% من التكلفة الإجمالية لعملية تحلية المياه، وفقا لبيان الشركة.

وقال أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار، إن هذه الخطوة تتوافق مع رؤية الشركة الشاملة لتصبح من مقدمي خدمات المرافق متكاملة.

وأضاف أن شبكة الشركة في مرسى علم تعمل على تزويد العملاء في المنطقة باحتياجاتهم من الكهرباء، وهي الآن ستوفر لهم مصدرًا اقتصاديًا للمياه يمكنهم الاعتماد عليه.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على مياه النيل لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تتسم المصادر الأخرى للمياه العذبة بالمحدودية الشديدة. وترجع الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك للمياه العذبة في مصر إلى عدة عوامل، أهمها النمو السكاني السريع، وزيادة النشاط الصناعي والزراعي، وازدياد المشروعات التنموية في دول المنبع.

وأدى هذه التحديات إلى وضع الموارد المائية للدولة على رأس أولويات جدول الأعمال الوطني منذ فترة طويلة.

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق- عبر صندوق مصر السيادي- التزامها ببرنامج يهدف إلى تحلية 3.3 مليون متر مكعب من المياه يوميًا خلال المرحلة الأولى، ترتفع لتصل إلى 8.8 مليون متر مكعب يوميًا، وفقا للبيان.