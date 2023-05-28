مشتريات عربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.52% إلى مستوى 17131 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 3.15%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 191.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 150.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 41 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.27% إلى مستوى 17043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.