كاردو المصرية الناشئة تجمع 660 ألف دولار تمويل وتبدأ تصنيع ساعة ذكية محليا

كتب- علاء حجاج:

قال أحمد عادل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاردو المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية، إن الشركة نجحت في إغلاق جولة تمويلية جديدة بقيمة 660 ألف دولار بقيادة Alexandria Angel Network، وبمشاركة Sofico Investments، ومستثمرون ملائكيون من السعودية.

وأضاف عادل خلال مائدة مستديرة عقدت مساء أمس وحضرتها مصراوي، أن الشركة ستبدأ بتصنيع أولى منتجاتها من الساعات الذكية واطلاقها بالسوق المصري.

وتحتوي الساعة الذكية على خصائص مبتكرة تساهم في تبسيط وتحسين أسلوب حياة مستخدميها من خلال مميزاتها المتطورة وقدرتها الفائقة على الاتصال.

وتم تصميم CardoO Watch بشريحة RTL8762DK قوية وفعالة، مدعومة بذاكرة تخزين 128 ميجا بايت، مما يضمن سرعة التشغيل السلس، مع هيكل متين من سبائك الزنك.

وتتمتع الساعة بشاشة ملونة كاملة العرض 1.9 بوصة من نوع IPS تنتج درجة سطوع حادة بدقة 240 × 283، مزودة بخاصية IP68 المقاوم للماء، كما تضم الساعة بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 260 مللي أمبير لتتيح إمكانية تشغيلها لمدة 5-7 أيام من الاستخدام المنتظم وحتى 20 يومًا في وضع توفير الطاقة.

وتتوافق الساعة مع أنظمة تشغيل أندرويد بدءا من Android 4.4+ وأنظمة آي أو اس بدءا من iOS 10.0+، كما تدعم 7 لغات متعددة من بينها اللغة العربية لتجربة أكثر خصوصية.

وأوضح أن الساعة ستكون متوفرة عبر الموقع الرسمي للشركة بداية من 28 مايو الجاري.