التنظيم والإدارة يعلن نتائج تظلمات مسابقة ألف وظيفة عامل بالأوقاف ٢٠٢٢

كتب- مصطفى عيد:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، باب الاستعلام عن نتيجة التظلمات الخاصة بمسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة عامل بوزارة الأوقاف لعام ٢٠٢٢، وفقا لبيان من الجهاز اليوم الثلاثاء.

ويمكن الراغبين في الاستعلام عن نتيجة التظلم الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز: (اضغط هنا).

وقال الجهاز إنه بفتح باب الاستعلام سالف الذكر، يسدل الجهاز الستار عن المسابقة الأولى لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و١٠٠٠ وظيفة عامل بوزارة الأوقاف والتي أعلن عنها في شهر يناير ٢٠٢٢.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتوازي مع سير أعمال المسابقة الثانية لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و١٠٠٠ عامل بالوزارة والتي أعلن عنها الجهاز في يناير ٢٠٢٣، والتي من المقرر أن يعلن خلال شهر يونيو القادم موعد امتحان المتقدمين الذين استوفوا شروط خوض المسابقة.

ومن المقرر أيضا أن يعلن الجهاز خلال يناير ٢٠٢٤ عن مسابقة ثالثة لشغل ١٠٠٠ وظيفة إمام و١٠٠٠ عامل بوزارة الأوقاف، وذلك تنفيذا لموافقة رئيس الجمهورية على الإعلان عن ثلاثة آلاف وظيفة للأئمة وثلاثة آلاف وظيفة للعمال بوزارة الأوقاف على ثلاث سنوات بواقع ألف وظيفة للأئمة وألف وظيفة للعمال في شهر يناير من كل عام لمدة ثلاثة أعوام، بحسب البيان.

وذكر أن ذلك يهدف لتمكين وزارة الأوقاف من القيام بدورها على أكمل وجه لخدمة الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل).