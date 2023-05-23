سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط 75 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 75 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1630 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2096 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2445 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2794 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 19560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1972 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بتراجع قدرها نحو 9.8 دولار بنسبة 0.50% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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