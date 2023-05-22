بعد قفزة كبيرة.. سعر الذهب اليوم في مصر يهبط 30 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه مساء أمس.

كان سعر جرام الذهب قفز نحو 120 جنيها خلال تعاملات أمس مقارنة بمستواه مساء أمس الأول، ليسجل ارتفاعا في آخر يومين قبل تعاملات اليوم بقيمة 220 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1633 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2100 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2450 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2800 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 19600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1976 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع قدرها نحو 1.8 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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