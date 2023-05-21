بعد قفزته أمس.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بنحو 25 جنيها، مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب ارتفع بنحو 100 جنيه للجرام أمس، ليعوض بعض خسائره بعد انخفاضات متتالية.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1590 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2044 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2385 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2726 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 19080 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الأول الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بزيادة 1.03% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب