استرد بعض بريقه.. سعر الذهب اليوم في مصر يقفز 100 جنيه حتى تعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 35 جنيها، بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب ارتفع بنحو 65 جنيها للجرام حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إجمالي الزيادة خلال اليوم حتى الآن إلى 100 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1573 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2023 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2360 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2697 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بزيادة 1.03% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



