سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر، بنحو 25 جنيها، مع بداية التعاملات مقارنة في تعاملات مساء أمس الجمعة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1523 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1959 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2285 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2611 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 18280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 1.03%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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