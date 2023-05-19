تراجع كبير.. لماذا تنخفض أسعار البيض في الأسواق خلال الأسبوع؟

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر كرتونة البيض 9 جنيهات دفعة واحدة بالمزرعة أمس الخميس، ليسجل متوسط سعر الكرتونة نحو 78 جنيها مقابل 88 جنيهات الأحد الماضي، حسبما ذكر الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمصراوي.

وتوقع الزيني انخفاض الأسعار بالأسواق بعد الهبوط بهذه القيمة للكرتونة بالمزرعة، ويتراوح متوسط سعر الكروتة بالأسواق بين 105 و107 جنيهات بحسب النوع والمنطقة التي تباع بها.

وأرجع الزيني، تراجع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وتراجع الطلب خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العلف خلال اليومين الماضيين.

وسبب هذا الانخفاض خسائر أكبر لمربي الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث تُباع كرتونة البيض بسعر أقل من تكلفة الإنتاج بكثير، بحسب ما قاله الزيني لمصراوي.

وكانت شعبة بيض المائدة أعلنت سابقا أن السعر العادل لطبق البيض 128 جنيها، بينما يباع بالمزارع أقل بكثير من هذا السعر.

وانخفض سعر طن الذرة الصفراء إلى بين 14800 جنيه و15 ألف جنيه خلال اليومين الماضيين مقابل 20 ألف جنيه، كما تراجع سعر طن الفول الصويا إلى بين 39 ألف جنيه و39500 جنيه مقابل سعر وصل إلى 43 ألف جنيه، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق لمصراوي.

وأرجع السيد انخفاض الأسعار إلى هدوء الطلب على الشراء خلال الفترة الحالية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

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