الإحصاء : 14.6% زيادة بصادرات مصر لدول مجموعة السبع في 2022

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت صادرات مصر خلال عام 2022 إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى بنسبة 14.6% مقارنة بصادرات عام 2021، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الجمعة.

ووفقا للبيان، سجلت صادرات مجموعة السبع الصناعية الكبرى خلال 2022 نحو 11.4 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 1.5 مليار دولار.

وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى استيراداً من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها أمريكا 2.3 مليار دولار، ثـم فرنسا 1.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.7 مليار دولار، ثم كندا 959.5 مليون دولار، ثـم ألمانيا 942.6 مليون دولار، وأخيراً اليابان 260.8 مليون دولار.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة واردات مصر من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتصل إلى 19.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 18.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%.

وتصدرت أمريكا قائمة أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى تصديرا لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.8 مليار دولار، ويليها ألمانيا 4 مليارات دولار ، ثم إيطاليا 3.5 مليار دولار، ثم فرنسا 2.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.8 مليار دولار ، ثم اليابان 888.5 مليون دولار، وأخيراً كندا 322.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 30.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.7 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 7.3%، وفقا للبيان.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2021 /2022، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 2 مليار دولار، يليها المملكـة المتحـدة 2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 1.5 مليار دولار، ثم ألمانيا 633.3 مليون دولار، ثم فرنسا 550.6 مليون دولار، ثم كندا 186.5 مليون دولار، وأخيراً اليابان 73.7 مليون دولار.