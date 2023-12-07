سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يتراجع مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1847 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2374 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2770 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 3166 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 22160 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2030 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 4.1 دولارا بنسبة 0.21% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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