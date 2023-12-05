التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الطريق الصحراوي بالمنيا

كتبت- دينا خالد:

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، أسفر عن سقوط 7 ضحايا، وإصابة 25 آخرين.

وشددت القباج، على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

ووجهت القباج، فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.